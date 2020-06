A Verona sono state arrestate 23 persone legate alla ‘ndrangheta per reati che vanno dalla corruzione all’estorsione e al traffico di droga: 17 di loro sono in carcere, per altre 6 sono stati disposti gli arresti domiciliari e per 3 è stato deciso l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state condotte tra il 2017 e il 2018 da un gruppo di investigatori del Servizio Centrale Operativo (Sco) della Polizia e dai poliziotti delle squadre mobili di Verona e Venezia.

Sui giornali si parla di una struttura autonoma che operava a Verona, ma riconducibile al clan degli Arena-Nicoscia di Isola Capo Rizzuto, in provincia di Crotone. I dettagli dell’operazione saranno resi noti dal Procuratore distrettuale antimafia di Venezia in mattinata.