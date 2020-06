Le semifinali della Coppa Italia di calcio si terranno il 12 e il 13 giugno, la finale il 17

Il calcio professionistico in Italia ripartirà tra venerdì 12 e sabato 13 giugno con le due semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juventus-Milan e Napoli-Inter. Lo ha annunciato giovedì sera su Facebook il ministro dello Sport Giovanni Spadafora, anticipando di un giorno le date ipotizzate inizialmente per le semifinali.

Juventus e Milan si ritroveranno a Torino dopo il pareggio per 1-1 dell’andata giocata lo scorso 13 febbraio a San Siro, mentre il Napoli potrà difendere in casa la vittoria per 1-0 ottenuta il 12 febbraio a Milano. La finale si giocherà il mercoledì successivo in una sede da definire in base alla provenienza delle due finaliste.

Venerdì 12 giugno

20.45

Juventus-Milan (1-1) [Rai]

Sabato 13 giugno

20.45

Napoli-Inter (1-0) [Rai]

Mercoledì 17 giugno

20.45

Finale [Rai]