Le foto di un paziente guarito sul lungomare a Barcellona

Il 3 giugno il personale della terapia intensiva dell’Hospital del Mar di Barcellona ha accompagnato un suo paziente, Isidre Correa, sul lungomare della città. Correa era stato ricoverato in ospedale il 9 aprile dopo essersi ammalato di COVID-19, la malattia provocata dal coronavirus, e il 14 era stato spostato in terapia intensiva. Il 3 giugno, dopo essere risultato negativo al coronavirus, è stato spostato in un altro reparto dell’ospedale dove continuerà la degenza.

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale era solito accompagnare i suoi pazienti sul lungomare per favorire il loro recupero psicologico ed emotivo, oltre che fisico, ma il programma era stato interrotto nelle settimane di picco della pandemia. La terapia intensiva dell’ospedale ha ricoverato fino a 70 persone nei momenti di maggior contagio; nell’ultima settimana i pazienti si sono ridotti a meno di dieci.

In Spagna sono stati registrati 260mila casi di coronavirus; i morti risultati positivi sono più di 27mila.