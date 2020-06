Brandelli di Ungaretti

Oggi sono 50 anni dalla morte di Ungaretti. Come tutti gli studenti svogliati e un po’ bestie, non mi appassionavo tanto alla poesia, ma Ungaretti sovvertì questa pigrizia, e certi brandelli di versi a cui mi appassionai un sacco di tempo fa mi suonano ancora una meraviglia. Li incollo qui da una vecchia trascrizione ingenua, per altri tuttora ingenui e sentimentali.

Anche questa notte passerà

(Noia)

Sorpresa

dopo tanto

d’un amore

Credevo di averlo sparpagliato per il mondo

(Casa mia)

Balaustrata di brezza

per appoggiare stasera

la mia malinconia

(Stasera)

Conosco una città

che ogni giorno s’empie di sole

e tutto è rapito in quel momento

(Silenzio, 1916)

Il cielo pone in capo

ai minareti

ghirlande di lumini

(Notte di maggio)

Di che reggimento siete

fratelli?

(Fratelli, 1916)

M’illumino

d’immenso

(Mattina, 1917)

Mi si travasa la vita

in un ghirigoro di nostalgie

(Lindoro di deserto)

Non ho voglia

di tuffarmi

in un gomitolo

di strade

(Natale, 1916)

Sto

con le quattro

capriole

di fumo

del focolare

(Natale, 1916)

Esiti, sole?

(Aprile, 1925)

Non sono mai stato

tanto

attaccato alla vita

(Veglia)

È nuda anche la quercia,

Ma abbarbicata sempre al suo macigno

(Le stagioni, 1920)

Si sta come

d’autunno

sugli alberi

le foglie

(Soldati, 1918)

Allegria di naufragi

(titolo di Allegria di naufragi, 1917)

Bel momento, ritornami vicino.

(Ti svelerà, 1931)

Ricorderai d’avermi atteso tanto

E avrai negli occhi un rapido sospiro.

(La madre, 1930)

Fa, nel librato paesaggio, ch’io possa

Risillabare le parole ingenue

(Nelle vene, 1943)

