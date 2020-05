In Myanmar è stato fatto un enorme sequestro di droghe sintetiche

La polizia del Myanmar, in collaborazione con l’Ufficio delle Nazioni Unite sulla droga e il crimine (Unodc), ha effettuato tra febbraio e aprile un’enorme operazione che ha portato al sequestro di centinaia di milioni di dosi di droghe sintetiche. L’Unodc ha descritto il sequestro come una delle operazioni antidroga più vaste e di maggior successo nella storia del Sud-est asiatico.

In tutto sono state sequestrate più di 200 milioni di dosi di metanfetamina, 500 chilogrammi di cristalli di metanfetamina, 300 chilogrammi di eroina, e 3.750 litri di 3-metilfentanil, oppioide usato per produrre il fentanyl, il più forte farmaco oppioide in commercio. Nell’operazione sono state arrestate anche 34 persone.

