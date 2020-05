È morto l’attore francese Michel Piccoli, aveva 94 anni

È morto a 94 anni l’attore francese Michel Piccoli. Ad annunciarlo è stata la sua famiglia a AFP. Piccoli, in settant’anni di carriera, ha recitato in più di duecento film ed è stato diretto, tra gli altri, da Luis Buñuel, Jean Renoir, Alfred Hitchcock e Marco Ferreri. Più recentemene era stato protagonista di Habemus Papam di Nanni Moretti, per la cui interpretazione aveva vinto il David di Donatello nel 2012. Le sue ultime interpretazioni erano state in Holy Motors di Leos Carax (del 2012) e in Le goût des myrtilles di Thomas De Thier (del 2014).