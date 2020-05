In Francia, diverse scuole sono state chiuse precauzionalmente dopo la scoperta di alcuni casi di coronavirus: sette a Roubaix, nel nord della Francia, e 24 a Sens, a sud di Parigi. Lo ha detto lunedì il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer, spiegando che dall’11 maggio – quando è cominciata la riapertura delle scuole – sono stati confermati 70 casi di coronavirus tra alunni e insegnanti

In Francia le scuole primarie hanno riaperto gradualmente dall’11 maggio, le secondarie riapriranno a fine mese e il 18 maggio hanno ripreso anche il corrispettivo della prima e seconda media italiana, solo dove la condizione epidemiologica l’ha consentito e senza obbligo di frequenza. Blanquer ha spiegato che i nuovi casi non sembrano essere legati alla presenza degli studenti a scuola e che i contagi sono avvenuti probabilmente prima della riapertura; ha aggiunto però che la chiusura delle scuole è un segnale della severità delle misure adottate per evitare un nuovo aumento dei casi.

