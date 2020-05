La federazione calcistica scozzese ha assegnato il titolo nazionale al Celtic Glasgow

Le squadre della prima divisione del campionato di calcio scozzese hanno raggiunto un accordo per terminare la stagione 2019/20 determinando i posti nella classifica finale in base alla media punti delle partite disputate. Il titolo nazionale è stato assegnato al Celtic Glasgow mentre gli Hearts sono stati retrocessi in seconda divisione. Per il Celtic, primo in classifica al momento della sospensione con 13 punti di vantaggio sulla seconda, i rivali dei Rangers Glasgow, è il nono titolo nazionale consecutivo. L’amministratore delegato del campionato scozzese ha commentato la conclusione dicendo: «I club si sono trovati d’accordo sul fatto che non vi fosse alcuna prospettiva realistica di recuperare tutte le partite in sospeso».

????⚪ Our 9, is your 9. We dedicate this league title to you ???? Celtic Football Club – #9INAROW CHAMPIONS! ????9️⃣#StayHomeStaySafe — Celtic Football Club (from ????) (@CelticFC) May 18, 2020

