Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra regioni

Dal 3 giugno ci si potrà spostare tra una regione e l’altra, ha annunciato la presidenza del Consiglio presentando l’allentamento delle misure restrittive per l’epidemia da coronavirus regolato da un nuovo decreto che deve però ancora essere pubblicato. Da lunedì 18 maggio ci si potrà spostare all’interno della propria regione senza bisogno del modulo di autocertificazione, che però fino a domenica 2 giugno sarà ancora necessario per gli spostamenti da una regione all’altra. Per altre due settimane quindi rimangono consentiti solo per motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, oppure per rientrare al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Certe zone però, eventualmente, potrebbero essere chiuse dalle autorità per limitare la diffusione di un focolaio di contagi da coronavirus (SARS-CoV-2).

Continuerà comunque a valere il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione per tutte le persone messe in quarantena dalle autorità sanitarie perché risultate positive al coronavirus e non ancora guarite. Inoltre i sindaci potranno decidere di chiudere al pubblico alcune zone delle città nel caso non fosse possibile mantenere il rispetto della distanza di almeno un metro tra persona e persona al loro interno.