Sfondi vintage per videochiamate

Il sito della BBC ha reso disponibili una serie di immagini in alta qualità da scaricare e usare come sfondo per le videochiamate, per chi continua a doverne fare e si è stancato di mettersi sempre davanti alla solita libreria o di usare altri sfondi. Tutte le immagini della BBC arrivano dai set di serie tv e storici programmi d’informazione e d’intrattenimento di sua produzione. Sono particolarmente indicate, per dirla in altro modo, se cercate uno sfondo vintage. Ne abbiamo scelti alcuni, tra le decine disponibili, e se davvero volete usarne uno, vi conviene andare direttamente qui e scaricare l’immagine in alta definizione (qui sotto sono invece più leggere, nel caso qualcuno stia leggendo questo articolo da fuori casa, senza wi-fi, con i congiunti).

