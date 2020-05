È morto l’attore Jerry Stiller, padre di Ben Stiller: aveva 92 anni

È morto all’età di 92 anni l’attore Jerry Stiller, padre dell’attore e regista Ben Stiller. Ad annunciarne la morte è stato il figlio sui social network, spiegando che il padre, nato a New York l’8 giugno del 192, è morto per cause naturali.

Dopo i primi inizi nel mondo della recitazione, nel 1954 Stiller sposò Anne Meara, con cui formò una coppia comica nota come “Stiller and Meara”, che divenne piuttosto popolare tra gli anni Sessanta e Settanta. Nel 1986 i due realizzarono anche una sitcom, The Stiller and Meara Show, che però non ebbe grande successo.

Stiller ebbe un nuovo momento di popolarità negli anni Novanta, quando fu scelto per interpretare il padre del personaggio di George Costanza nella sitcom Seinfeld, andata in onda dal 1993 al 1998. Dopo la fine di Seinfeld, interpretò il personaggio di Arthur Spooner nella sitcom The King of Queens. Negli ultimi anni partecipò anche a diversi film diretti o interpretati da suo figlio, tra cui Zoolander, Lo Spaccacuori e Zoolander 2.