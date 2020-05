Le elezioni presidenziali in Polonia sono state rinviate a data da destinarsi

Le elezioni presidenziali in Polonia, previste per domenica 10 maggio, sono state rinviate a data da destinarsi. La decisione è stata presa dopo giorni di scontri e discussioni politiche. Il governo e il presidente uscente Andrzej Duda, sostenuto dal partito di estrema destra Diritto e Giustizi e strafavorito nei sondaggi, aveva infatti cercato di far approvare in fretta e furia una legge per tenere le elezioni per posta, attirandosi le ennesime accuse di autoritarismo.

Le opposizioni avevano chiesto di boicottare le elezioni, se ci fossero state, poiché incostituzionali: la legge polacca vieta infatti di cambiare le leggi elettorali a meno di sei mesi da un’elezione. Anche alcuni partiti minori alleati di Duda si erano detti contrari al voto per posta, ritenendo che potesse danneggiarli fortemente, e avevano minacciato di ritirare il proprio sostegno al governo.