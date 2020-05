Forse abbiamo capito come ridurre le emissioni inquinanti dei bovini

Nel 2014 Hafner vendette per 150 milioni di dollari la parte dell’azienda che si occupava di prodotti per esseri umani e decise di puntare tutto su Mootral. Il primo problema era capire quanta allicina far ingerire alle mucche, perché un’eccessiva quantità avrebbe reso difficile la digestione degli animali e avrebbe anche potuto portare alla produzione di latte o carne che sapevano d’aglio.

Un altro problema era capire come far arrivare l’allicina negli stomaci delle mucche. Il New York Times ha spiegato che stanno ancora lavorando alla formula esatta: il lavoro di uno dei biochimici che se ne sta occupando richiede, tra le altre cose, andare ogni tanto da un macellaio a chiedere stomaci di pecore, per estrarne il contenuto, spremerlo e ottenere un liquido che emana «lo stesso odore di una flatulenza». Lo scopo è simulare in un ambiente di laboratorio le condizioni che ci sono nello stomaco di una mucca, per verificare l’effetto di determinate sostanze su quel liquido.

Lo stomaco di una mucca, in effetti, è un posto peculiare. È un ambiente privo di ossigeno e a temperatura stabile, «simile alle cisterne usate per la fermentazione della birra». Nello stomaco di una mucca i microbi decompongono e fanno fermentare sostanze di ogni tipo, tanto che le mucche possono mangiare praticamente di tutto, ottenendo quasi sempre almeno un po’ di energia. «Potrebbero vivere mangiando legno», ha detto Oliver Riede, un biologo molecolare a capo della ricerca scientifica di Mootral.

Queste sorprendenti capacità – il New York Times parla di «miracolo digestivo» – hanno però lo svantaggio di creare come sottoprodotto il metano, una sostanza che le mucche non possono trasformare in energia e che quindi si accumula, e da cui le povere mucche si liberano come riescono.

L’idea di Mootral, che sta già sperimentando il suo composto direttamente negli stomaci di alcune mucche, è somministrare loro, insieme a quel che mangiano abitualmente, degli integratori a base di aglio e altre sostanze (al momento sembrano dare risultati piuttosto promettenti gli agrumi). Ma è tutto molto complicato. «Non stiamo solo comprando aglio per farlo a pezzi e darlo alle mucche: la chimica è centrale in quello che facciamo», ha detto Robert Saunders, uno scienziato di Mootral che i colleghi hanno soprannominato “Mr. Aglio”.

A proposito del tanto aglio che passa per i laboratori di ricerca di Mootral, il New York Times ha scritto che «l’azienda ha da poco deciso di far costruire delle docce, così che i dipendenti che ci lavorano non debbano andare a casa puzzando d’aglio».

Docce a parte, già da qualche anno Mootral sta chiedendo anche a scienziati e ricercatori esterni all’azienda di controllare e ripetere i suoi test con l’allicina. I risultati ottenuti fin qui sembrano molto promettenti, con emissioni bovine che nei casi migliori si sono ridotte fino al 38 per cento. Il New York Times cita poi altri inaspettati risultati riscontrati in certi casi, come un aumento della produzione di latte (forse conseguente al fatto che le mucche risparmino energie altrimenti necessarie alla digestione) e una riduzione delle mosche che infastidiscono le mucche (forse proprio per via dell’aglio).

Tutti i risultati finora ottenuti sono però da considerarsi preliminari: andranno confermati su grande scala, in territori diversi, con climi diversi, e anche con diverse razze bovine. Senza contare che, per avere successo, la proposta di Mootral dovrebbe incontrare i favori degli allevatori o quantomeno la volontà dei governi di dare qualche tipo di sovvenzione o finanziamento a quegli allevatori che dovessero scegliere di spendere soldi per dare alle loro mucche degli integratori con il principale scopo di ridurre le emissioni di gas serra. Si parla al momento di circa 50 euro a mucca.

Hafner è ottimista e dice di puntare, per il prossimo anno, a fornire gli integratori all’aglio di Mootral a circa 300mila mucche, e che entro il 2024 quel numero potrebbe salire fino a superare i 7,5 milioni.

Nel frattempo anche la ricerca sugli effetti dell’aglio nella digestione delle mucche è stata notevolmente rallentata dal coronavirus, ma Mootral non è l’unica azienda al lavoro sulle emissioni bovine: ci sono per esempio molte aspettative nei confronti di DSM, un’azienda olandese che sta lavorando a degli appositi integratori chimici.