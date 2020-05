C’è un nuovo calendario per il ciclismo su strada di quest’anno

L’UCI, l’organizzazione che regola il ciclismo mondiale, ha comunicato un nuovo calendario di eventi con il quale intende recuperare, da agosto in poi, le gare che in questi mesi non si sono potute correre per via del coronavirus. Il calendario è stato deciso insieme alle società che organizzano tutte le corse principali e parte dal presupposto che tra qualche mese le restrizioni al momento in vigore in gran parte d’Europa saranno quantomeno allentate.

Secondo il calendario, la prima corsa del calendario mondiale sarà la Strade Bianche, l’1 agosto, e la Milano-Sanremo dovrebbe invece corrersi l’8 agosto. Il Tour de France si svolgerebbe dal 29 agosto al 20 settembre e il Giro d’Italia dal 3 al 25 ottobre. Se tutte le gare dovessero effettivamente svolgersi, ci sarebbero alcune sovrapposizioni: la Vuelta di Spagna inizierebbe prima della fine del Giro, e durante il Giro si svolgerebbero importanti corse di un giorno come il Giro delle Fiandre o la Parigi-Roubaix. Insieme al calendario relativo alla stagione maschile è stato pubblicato anche quello per la stagione femminile: la novità principale è che per la prima volta ci sarà una versione femminile della Parigi-Roubaix.

Together with the representatives from the professional peloton, I’m proud that we have united to deliver viable UCI WT and @UCI_WWT calendars, starting from Aug 1st. We will continue to closely monitor the global health situation. More info https://t.co/go0LxekwMb pic.twitter.com/eBQmk2hJfQ — David Lappartient (@DLappartient) May 5, 2020

Il calendario è parte di un tentativo di ripartenza e di riorganizzazione, ma come si è visto in questi mesi non è detto che le previsioni fatte oggi possano essere ancora valide tra qualche settimana o mese.