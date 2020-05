Weekly Beasts

La raccolta delle bestie più fotogeniche della settimana va nello specifico con i nomi degli animali: non un semplice cavallo, ma cavallo avelignese; non tartarughe, ma tartarughe dalle orecchie rosse; non una rana, ma una rana ibrida dei fossi; e avanti così con il leopardo della Cina settentrionale, la capra lubiana, i lemuri macachi e i nibbi bruni. I più impressionabili quando si tratta di insetti potrebbero non apprezzare l’iniziativa di un’insegnante, che ha organizzato una gara su pista tra blatte fischianti del Madagascar per una lezione da remoto con i suoi studenti di seconda elementare. Poi ci sono un’oca al guinzaglio, pinguini sotto un arco di fiori e le rotondità di un ippopotamo.