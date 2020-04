La Germania ha deciso di riaprire musei e parchi, ma ha rimandato una decisione sulle scuole

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha annunciato la decisione di riaprire musei, parchi pubblici e aree giochi per bambini nei prossimi giorni, mentre ha rimandato una decisione su scuole, bar e ristoranti. Sulle scuole, in particolare, il governo si aggiornerà fra una settimana, il 6 maggio.

«Ogni allentamento delle restrizioni significa più persone che si muovono all’aperto, che si incontrano, mentre il centro delle nostre città e i trasporti pubblici si riempiono. Per questa ragione dobbiamo tenere d’occhio come queste cose incidano sui nuovi casi», ha detto Merkel.