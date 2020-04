In un’intervista che Repubblica anticipa già dalla prima pagina, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che il piano del governo per la cosiddetta “fase 2” potrebbe non essere presentato entro oggi, come era invece stato annunciato in precedenza: «lo annunceremo al più tardi all’inizio della settimana prossima». Il tema delle riaperture delle prossime settimane è comunque quello a cui danno più spazio i giornali, sia quelli locali che quelli nazionali, mentre la foto più scelta per le prime pagine di oggi è quella di Sergio Mattarella all’Altare della Patria per il 25 aprile.