Anche Facebook avrà un servizio per le videochiamate di gruppo

Facebook introdurrà una serie di aggiornamenti pensati per rendere più facili le comunicazioni durante il periodo di restrizioni legate al contenimento del coronavirus.

La novità principale è Messenger Rooms, una funzione per le videochiamate tra gruppi numerosi (simile all’app per videochiamate Zoom, per capirci). Lo ha annunciato oggi il CEO di Facebook Mark Zuckerberg in una diretta video.

Con Messenger Rooms, la persona che imposta la videochiamata deve avere un proprio account su Facebook, ma chi non ne possiede uno può comunque partecipare alle conversazioni, collegandosi sia da smartphone sia da desktop. Una videochiamata su Messenger Rooms può coinvolgere fino a 50 persone, senza limiti di tempo. La persona che ha creato la chat deve essere presente perché la videochiamata possa cominciare, e ne ha il pieno controllo: decide chi può unirsi alla videochiamata, può espellere qualunque partecipante in qualsiasi momento, e può decidere anche se la chiamata sia chiusa o aperta a nuovi partecipanti.

Facebook lancerà il nuovo servizio a partire da oggi, insieme ad altre nuove funzioni dedicate ai video live su Facebook, Instagram e WhatsApp, tra cui l’aumento del numero di persone che possono videochiamarsi contemporaneamente su Whatsapp da quattro a otto.