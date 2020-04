Netflix ha ottenuto 15,8 milioni di nuovi abbonati nei primi tre mesi del 2020

Nei primi tre mesi del 2020 Netflix ha ottenuto 15,8 milioni di nuovi abbonati, per un totale di 182,9 milioni. Netflix ha quindi raddoppiato la media delle previsioni degli investitori, che era di 8 milioni di nuovi iscritti. In questo periodo, uno dei maggiori successi del servizio in streaming è stato Tiger King, un documentario investigativo sull’eccentrico proprietario di uno zoo di grandi felini in Oklahoma.

Netflix ha detto di aspettarsi un calo degli abbonamenti da luglio a dicembre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, sia perché il bacino dei potenziali iscritti si riduce, sia in previsione della fine dell’isolamento a casa per contenere il contagio del coronavirus (anche se non è scontato che in autunno le restrizioni non si riproporranno).

