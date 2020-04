La squadra di calcio di Wuhan è tornata a Wuhan

I giocatori del Wuhan Zall, la squadra di calcio maschile della città cinese in cui è iniziata l’epidemia da coronavirus, sono tornati a Wuhan dopo più di tre mesi. A fine gennaio, quando il contagio si stava diffondendo in Cina, i giocatori andarono infatti in ritiro in Spagna, dove sono dovuti rimanere per diverse settimane. Solo a metà marzo, infatti, i giocatori e i membri dello staff della squadra hanno potuto tornare in Cina. Il 16 marzo erano atterrati a Shenzhen, dove sono stati alcune settimane in quarantena. La sera del 18 aprile, infine, sono tornati a Wuhan, la città della loro squadra.

After 104 days, Wuhan Zall returned to their home. The CSL outfit left Wuhan for pre-season training in early January, 20 days before the city lockdown. During the Covid-19 outbreak, they were stuck in Spain. They arrived at Shenzhen on Mar 16 and waited for city reopening. pic.twitter.com/EIJpNaNLJZ

— Titan Sports Plus (@titan_plus) April 18, 2020