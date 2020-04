Weekly Beasts

Possiamo dividere le foto di animali da fotografare questa settimana in due categorie: quelle che arrivano dagli zoo chiusi al pubblico per l’epidemia da coronavirus, ma che hanno comunque all’interno animali che richiedono cure, come spazzolare i denti a una foca. Oppure quelle degli animali che si spingono in città ad esplorare, complici le strade vuote per le restrizioni: un gruppo di caprioli è stato visto passeggiare in Polonia, mentre un gatto solitario si gode in pace luoghi solitamente affollati e turistici a Istanbul e un germano reale curiosa intorno alla porta di Brandeburgo a Berlino.