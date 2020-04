È morta a 61 anni l’attrice francese Patricia Millardet, nota in Italia soprattutto per aver interpretato il personaggio della magistrata Silvia Conti nella serie La piovra. Aveva recitato anche in alcuni film per il cinema, tra cui Il tempo delle mele 2 e Il sole anche di notte dei fratelli Taviani. La sua ultima interpretazione era stata nella fiction Il Bello delle donne, del 2002.