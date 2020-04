Il Paese Senza Errori di Gianni Rodari

Gianni Rodari, scrittore e poeta famoso soprattutto per i suoi libri e testi per bambini che ebbero grandissima popolarità nella seconda metà del Novecento, morì a quasi 60 anni il 14 aprile 1980. La poesia “Il Paese Senza Errori” chiudeva la raccolta Il libro degli errori, pubblicata nel 1964.

C’era una volta un uomo che andava per terra e per mare

in cerca del Paese Senza Errori.

Cammina e cammina, non faceva che camminare,

paesi ne vedeva di tutti i colori,

di lunghi, di larghi, di freddi, di caldi,

di così così:

e se trovava un errore là ne trovava due qui.

Scoperto l’errore, ripigliava il fagotto

e ripartiva in quattro e quattr’otto.

C’erano paesi senza acqua,

paesi senza vino,

paesi senza paesi, perfino,

ma il Paese Senza Errori dove stava, dove stava?

Voi direte: Era un brav’uomo. Uno che cercava

una bella cosa. Scusate, però,

non era meglio se si fermava

in un posto qualunque,

e di tutti quegli errori

ne correggeva un po’?