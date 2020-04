Il numero delle morti confermate per il coronavirus negli Stati Uniti ha superato quello delle morti in Italia

Sabato, il numero dei morti per il coronavirus negli Stati Uniti ha superato quello dei morti in Italia. Negli Stati Uniti, dall’inizio dell’epidemia, sono morte 20.608 persone (più di 2.000 solo venerdì), mentre in Italia, secondo i dati diffusi dalla protezione civile, sono morte 19.468 persone. Questi dati vanno comunque presi con cautela: sia in Italia che negli Stati Uniti il numero delle morti causate dal coronavirus è probabilmente superiore a quello registrato dai dati ufficiali, perché moltissime persone sono morte senza che venisse fatto loro il test per il coronavirus. Gli Stati Uniti in questo momento sono il paese con il più alto numero di casi confermati al mondo: 529.951.