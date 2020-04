Boris Johnson è stato dimesso dall’ospedale

Il primo ministro britannico Boris Johnson è stato dimesso dal St Thomas’ Hospital di Londra in cui era stato ricoverato dopo un peggioramento dei sintomi da Covid-19 (la malattia provocata dal coronavirus), ma non tornerà immediatamente al lavoro.

Johnson aveva annunciato di essere risultato positivo al coronavirus (SARS-CoV-2) lo scorso 27 marzo. Il 5 aprile era stato trasportato in ospedale: la scelta era stata annunciata da un portavoce del suo ufficio come una “misura precauzionale”, “su consiglio del suo medico”. Il 6 aprile, però, Johnson era stato trasferito in terapia intensiva, dopo un peggioramento delle sue condizioni, e lì aveva passato tre notti, prima che le sue condizioni migliorassero. Oggi è stato dimesso e andrà a Chequers, la residenza di campagna a disposizione del primo ministro britannico, per portare a termine la sua convalescenza.