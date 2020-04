Il direttore generale del Pio Albergo Trivulzio è indagato per epidemia colposa e omicidio colposo

Giuseppe Calicchio, direttore generale del Pio Albergo Trivulzio, uno dei più famosi centri di assistenza sanitaria per anziani di Milano, è indagato dalla procura di Milano per le ipotesi di reato di epidemia colposa e omicidio colposo. Nei giorni scorsi il Pio Albergo Trivulzio era finito al centro di diverse inchieste giornalistiche relative alla gestione dell’emergenza provocata dal coronvirus – gestione che secondo diverse testimonianze era stata piuttosto confusa. L’indagine ha l’obiettivo di verificare soprattutto eventuali carenze nei protocolli interni e dei dispositivi di sicurezza, come le mascherine.

