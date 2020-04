Domenica uscirà un nuovo episodio speciale del documentario di Netflix “Tiger King”

Domenica 12 aprile uscirà su Netflix un nuovo episodio speciale del documentario Tiger King, uno degli show televisivi di maggiore successo mondiale di questo periodo che racconta la bizzarra e violenta storia del proprietario di uno zoo privato di grossi felini dell’Oklahoma, del suo staff e di altri appassionati. L’episodio si chiama “Tikerg King and I” e sarà condotto dal comico Joel McHale: conterrà alcune interviste ai protagonisti del documentario, che racconteranno cos’è successo nelle loro vite dopo l’uscita della serie.

The Tiger King and I — a Tiger King after show hosted by Joel McHale and featuring brand new interviews with John Reinke, Joshua Dial, John Finlay, Saff, Erik Cowie, Rick Kirkman, and Jeff and Lauren Lowe — will premiere April 12 pic.twitter.com/8fbbNdaiDA

— Netflix (@netflix) April 9, 2020