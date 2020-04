Boris Johnson è uscito dalla terapia intensiva

Il primo ministro britannico Boris Johnson è uscito dal reparto di terapia intensiva del St Thomas’ Hospital di Londra, dove era ricoverato da lunedì 6 aprile a causa del peggioramento dei sintomi da COVID-19, la malattia provocata dal coronavirus. La notizia è stata data da un portavoce del governo, che ha ha aggiunto che Johnson si trova in un altro reparto dove «sarà attentamente seguito durante la prima fase di guarigione. È di ottimo umore».

So good that the Prime Minister is out of intensive care and on the road to recovery. The NHS is there for us all and I know our amazing NHS staff have given him their characteristic world-class care

— Matt Hancock (@MattHancock) April 9, 2020