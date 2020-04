Dieci lezioni del Post sul giornalismo, da casa

Lunedì 20 aprile inizia un ciclo di lezioni del Post sul giornalismo. Nuovo e speciale. E online.

È una cosa diversa rispetto al corso che la redazione del Post tiene ogni anno alla scuola Belleville di Milano. Sono lezioni aperte a chiunque dovunque si trovi – da casa, appunto – progettate per raccontare i giornali e il giornalismo in un momento eccezionale, come quello che stiamo vivendo. Abbiamo pensato: se non puoi uscire di casa, allora devi fidarti dei giornali; ma per fidarti dei giornali, devi sapere come vengono fatti. Ed eccoci qui.

Sarà un ciclo concentrato nel tempo: 10 lezioni in diretta, due a settimana – il lunedì e il mercoledì – fino al 20 maggio. Dureranno un’ora e mezza ciascuna, dalle 19.00 alle 20.30.

Saranno lezioni frontali. Vi racconteremo cos’è successo al giornalismo negli ultimi anni e quali sono i modelli di business usati oggi, come le affiliazioni. Ma anche cos’è una notizia, come si scrive per raccontare le cose bene, e come si usano le immagini. Vi parleremo della newsletter del vicedirettore Francesco Costa (ve ne parlerà lui, direttamente), e del progetto Konrad sull’Unione Europea, di cui andiamo molto fieri. E sì, anche di coronavirus e di come si fa informazione in un momento straordinario per tutti noi.

Insomma, ci sarà un pezzo della redazione del Post, e ci sarà anche il direttore, Luca Sofri, che terrà diverse lezioni del ciclo.

Il programma delle lezioni

Dal 20 aprile al 20 maggio, dieci lezioni, il lunedì e il mercoledì dalle 19.00 alle 20.30

– Cos’è successo al giornalismo

– Cos’è una notizia

– Riflessioni sull’informazione e il coronavirus

– Come si scrive per raccontare le cose bene

– Uso delle immagini nel giornalismo

– Casi di scuola: la newsletter di Francesco Costa

– Casi di scuola: Konrad, l’Europa spiegata bene

– Modelli di business nel giornalismo di oggi

– Una nuova fonte di ricavo: le affiliazioni

– Notizie che non lo erano

Costi e informazioni

Il ciclo di dieci lezioni costa 280 euro. Per informazioni e per iscriversi c’è da mandare una mail a questo indirizzo: info@bellevillelascuola.com. Vi aspettiamo.