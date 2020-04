È morto Radomir Antić, ex allenatore serbo di Barcellona, Atletico e Real Madrid

È morto lunedì a 71 anni Radomir Antić, uno degli allenatori di calcio serbi più importanti degli ultimi decenni. Aveva 71 anni ed era malato da tempo. Iniziò la sua carriera da calciatore con il Partizan Belgrado, squadra di cui fu anche vice allenatore. Giocò per Fenerbahce, Saragozza e Luton Town prima di iniziare una lunga carriera da allenatore. Antic rimane l’unico ad aver allenato Barcellona, Atletico e Real Madrid — le tra grandi squadre spagnole — vincendo campionato e coppa con l’Atletico Madrid nel 1995. A fine carriera allenò la nazionale serba, ottenendo la prima qualificazione ai Mondiali del paese dopo la disgregazione della Jugoslavia e la separazione dal Montenegro.

Radomir Antic, who managed FC Barcelona in 2003, passed away today. The Barça family mourns the loss of a man who was deeply beloved in the world of football. Rest in Peace pic.twitter.com/RmHX1BAeW3

