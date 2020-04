La Spagna ha superato l’Italia per numero di casi di COVID-19 registrati ufficialmente

Sabato la Spagna ha annunciato di aver registrato 124.736 casi di contagio da coronavirus (SARS-CoV-2), mentre sempre oggi l’Italia ne ha annunciati 124.632. È la prima volta che la Spagna supera l’Italia per numeri di casi ufficialmente conteggiati. Bisogna però tenere bene presente che, per entrambi i paesi, i casi di COVID-19 conteggiati ufficialmente sono diversi da quelli reali, che sono certamente molti di più. I morti ammalati di COVID-19 registrati in Spagna sono stati 11.744, in Italia 15.362.