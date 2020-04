È morto Sergio Rossi, fondatore dell’omonima azienda di scarpe di lusso da donna

È morto a 85 anni Sergio Rossi, famoso fondatore dell’omonima azienda di scarpe di lusso da donna. Rossi è morto all’ospedale Bufalini di Cesena, dov’era stato ricoverato alcuni giorni fa dopo aver contratto il coronavirus.

Rossi nacque nel 1935 a San Mauro Pascoli, in Emilia-Romagna, dove aprì il suo primo stabilimento per la produzione di calzature. Iniziò producendo sandali da vendere sulle spiagge della regione, e nel 1968 realizzò la sua prima scarpa marchiata “Sergio Rossi”. Nel corso degli anni il marchio diventò sempre più popolare, fino a diventare uno dei più importanti della moda italiana nel settore calzaturiero. L’azienda venne rilevata dal gruppo Gucci nel 1999, prima solo per il 70 per cento e poi totalmente. Dal 2016 Andrea Morante ne è presidente e Riccardo Sciutto amministratore delegato.