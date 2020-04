Domani si saprà chi guiderà il Labour dopo Corbyn

Domani, sabato 4 aprile, si conoscerà il nome del successore di Jeremy Corbyn alla guida per Partito Laburista britannico dopo la disfatta elettorale subita il 12 dicembre 2019, quando il partito aveva ottenuto il numero più basso di seggi dal 1935. Le elezioni per la leadership sono iniziate il 21 febbraio e si sono concluse il 3 aprile. I tre candidati alla guida del partito sono Rebecca Long-Bailey, Lisa Nandy e Keir Starmer, quest’ultimo considerato il favorito.

Il nuovo leader è scelto tramite il voto degli iscritti al partito, dei sostenitori registrati e dei membri di organizzazioni affiliate (più di mezzo milione di persone). Si è votato in modo “preferenziale”, cioè gli elettori hanno indicato i candidati in ordine di gradimento (instant-runoff voting). Se contando solo il primo voto nessuno dei candidati otterrà il 50 per cento, si conterà anche il secondo scelto, e così via.

Anche se l’era di Corbyn si è definitivamente conclusa, nessuno dei candidati alla sua successione sembra poter dare al partito un’identità così marcatamente legata alla figura del leader come il predecessore. La vittoria di Starmer è data dai media britannici praticamente per scontata, ma parallelamente il risultato arriverà dopo una campagna elettorale nel cuore dell’emergenza coronavirus, che ha messo decisamente in secondo piano, agli occhi dell’opinione pubblica, il dibattito interno al Labour, oscurando i candidati (già non molto carismatici).

Già il 13 marzo era stato annunciato che, vista l’emergenza sanitaria, non ci sarebbe stata una conferenza stampa per annunciare il vincitore, che verrà comunicato agli elettori e ai media tramite e-mail. A inizio settimana Rebecca Long-Bailey ha confermato che ai candidati era stato chiesto di registrare un discorso sulla vittoria «in modo che potesse essere trasmesso via radio il più rapidamente possibile».

Dopo la chiusura delle votazioni, il favorito Keir Starmer ha pubblicato un video su Twitter dove ricorda che quella per la guida dei Labour è stata «una lunga campagna e sta finendo in circostanze che nessuno di noi avrebbe potuto prevedere». Per Starmer, nonostante il momento complicato dopo la pesante sconfitta delle ultime elezioni, il partito ha «dimostrato unità». Secondo lui tutti i candidati alla leadership «hanno dimostrato al nostro partito, al nostro movimento e, si spera, al paese che da queste elezioni possa nascere il vero bene comune».

As polls close for the Labour leadership election, I want to say a huge thank you to everyone who has taken part in this campaign.

I honestly believe that we have come out of the other end of this contest as a better party: more united and ready to build another future. pic.twitter.com/Ff1SS6D3By

— Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 2, 2020