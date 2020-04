Andrea Iannone, pilota di MotoGP, è stato sospeso 18 mesi per doping

Il motociclista italiano Andrea Iannone è stato sospeso diciotto mesi per doping nel processo sportivo per la positività al drostanolone riscontrata nel Gran Premio della Malesia di MotoGP dello scorso novembre. Il pilota dell’Aprilia Racing Team Gresini era stato temporaneamente sospeso a dicembre. L’accusa sosteneva la volontarietà dell’assunzione e chiedeva quattro anni di sospensione, ma la Federazione Internazionale di Motociclismo gli ha riconosciuto l’assunzione del drostanolone per contaminazione alimentare. Considerati i tre mesi di sospensione temporanea già scontati, Iannone potrà tornare a gareggiare nel giugno del 2021. Sky Sport sostiene che il pilota farà comunque ricorso contro la sentenza al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.