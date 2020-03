Le foto dell’aereo con cui sono stati trasferiti sei pazienti italiani in Germania

Sei pazienti italiani affetti da Covid-19 sono stati trasferiti dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in Germania. La Germania è il primo paese straniero a offrire all’Italia il trasferimento di persone affette da Covid-19 verso i propri ospedali.

Il trasferimento è avvenuto questa mattina con un aereo militare tedesco, un Airbus A310 MedEvac, che è attrezzato per l’evacuazione di feriti gravi e dispone di sei postazioni di terapia intensiva. I sei pazienti sono atterrati a Colonia, e verranno ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali di Colonia, Bonn e Bochum. Per i prossimi giorni sono previsti altri trasferimenti: altri quattro pazienti italiani e quattro cittadini francesi verranno portati in Germania per essere curati negli ospedali della Renania Settentrionale-Vestfalia.