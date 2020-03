Meghan Markle narrerà un documentario sugli elefanti prodotto da Disney: sarà il suo primo lavoro dopo la rinuncia ai titoli reali britannici

Meghan Markle, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry del Regno Unito, sarà la voce narrante di un documentario prodotto da Disney: e sarà il suo primo lavoro dopo che lei e suo marito hanno deciso di rinunciare ai titolo reali, cosa che avverrà ufficialmente il prossimo 31 marzo. Markle, che è un’attrice, dopo il matrimonio con Harry nel 2018 non aveva più partecipato a progetti cinematografici o televisivi. Il documentario che narrerà si intitola Elephant e segue il viaggio di una famiglia di elefanti per circa 1.600 chilometri attraverso il deserto del Kalahari, nell’Africa meridionale. Il documentario uscirà il 3 aprile su Disney+, la piattaforma di streaming di Disney.

Two new movies, two unforgettable journeys. Start streaming @Disneynature’s Elephant, narrated by Meghan, The Duchess of Sussex, and Disneynature’s Dolphin Reef, narrated by Natalie Portman, on April 3, only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/QrKAJw2cev

— Disney+ (@disneyplus) March 26, 2020