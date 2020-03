In Russia è stato rimandato il referendum per modificare la Costituzione a causa del coronavirus

Il presidente russo Vladimir Putin ha deciso di rimandare a data da destinarsi il referendum per modificare la Costituzione, inizialmente previsto per il 22 aprile. Il referendum, che tra le altre cose potrebbe permettere a Putin di candidarsi per un altro mandato da presidente, è stato rinviato a causa del coronavirus. Secondo il governo russo, finora le persone risultate positive in Russia sono 658.

Nei giorni scorsi Putin era stato criticato dall’opposizione, in particolare da Alexei Navalny, per non decidersi a rimandare il referendum. Navalny aveva definito il comportamento di Putin «criminale», soprattutto perché la maggior parte dei russi che vanno a votare alle elezioni sono anziani e quindi più vulnerabili alla COVID-19, la malattia causata dal coronavirus.

Il referendum per introdurre le modifiche alla Costituzione è stato voluto proprio da Putin. Tra i cambiamenti previsti, c’è anche una modifica che prevede un limite complessivo di due mandati per ciascun presidente conteggiati a partire dall’approvazione della riforma. In altre parole, la riforma della Costituzione permetterà a Putin di candidarsi nuovamente a presidente, nonostante attualmente sia al suo secondo mandato consecutivo, il limite fissato oggi in Russia.