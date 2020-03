Dove si può andare a fare la spesa?

Il ministero dell’Interno ha chiarito alcune questioni emerse a seguito dell’ordinanza di domenica 22 marzo, che pone ulteriori restrizioni agli spostamenti, emanata dai ministeri della Salute e dell’Interno per contenere l’epidemia di coronavirus (SARS-CoV-2). L’ordinanza vieta di spostarsi dal proprio comune di residenza «salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute», quindi non per fare la spesa: una decisione che ha sollevato dubbi in particolare tra gli abitanti di piccoli paesi scarsamente forniti di supermercati o minimarket, dove spostarsi fuori dal proprio comune di residenza per fare la spesa è inevitabile. Lo stesso problema si presenta per chi abita fuori dai centri abitati.

Martedì il ministero ha diramato una circolare a tutte le prefetture per chiarire loro l’attuazione dell’ordinanza, contenuta anche nel decreto del presidente del Consiglio. Secondo la circolare rimangono valide le disposizioni del decreto, ma aggiunge alle ragioni di «assoluta urgenza»: «Rientrano, ad esempio, in tale casistica, gli spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l’approvigionamento alimentare nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di un altro comune».

Secondo la circolare ministeriale, quindi, uscire dal proprio comune per fare la spesa è permesso nel caso in cui il supermercato o l’alimentari più vicino sia fuori dal proprio comune di residenza. Va detto che le circolari non hanno valore di legge, ma servono a fornire istruzioni su come attuare una norma e a chiarirne gli aspetti agli organi periferici dello Stato.

Finora, in mancanza di chiarimenti da parte del ministero, le prefetture avevano dato istruzioni autonomamente: quella di Firenze, per esempio, lunedì aveva ribadito il divieto di spostarsi e aveva invitato i sindaci e i gestori dei supermercati nei comuni limitrofi a potenziare il servizio a domicilio.

