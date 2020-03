Domani Disney+ arriva in Italia

Dalla mattina di domani, martedì 24 marzo, Disney+, la piattaforma di streaming di Disney, sarà disponibile in Italia (oltre che in diversi altri paesi europei). Disney+, che negli Stati Uniti e in altri paesi è già disponibile da novembre, avrà al suo interno oltre 500 film e più di 350 serie, per un totale di circa 7mila episodi. In particolare, ci saranno i contenuti di quelli che Disney definisce i suoi 5 “mondi”, cioè Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic.

Per chi fosse interessato, oggi è l’ultimo giorno in cui l’abbonamento annuale a Disney+ costerà 59,99 euro; da mezzanotte in poi il prezzo sarà 69,99 euro. È l’opzione più conveniente, ma per chi fosse spaventato dalla parola “annuale” ci sono anche altre possibilità.

I contenuti

Come succede per ogni altra piattaforma di streaming, i contenuti di Disney+ muteranno con il passare del tempo e cambieranno da paese a paese. Già da domani, comunque, si sa che ci saranno:

Oltre 30 film Marvel – tra cui Avengers: Endgame, Captain Marvel, Black Panther, – e oltre 40 serie Marvel («sia d’animazione che live action, tra le quali Marvel’s Spiderman e Marvel’s Agent Carter)

I film e le serie di Star Wars, compresa la serie The Mandalorian, generalmente apprezzata nei paesi in cui già è uscita, e nota per il suo “Baby Yoda“

Diversi film della Pixar (Wall•E, Toy Story, Monsters & Co, Up, Ratatouille, assieme a cortometraggi) e «serie inedite come Vita da lampada, Pixar Tra la gente (una serie live-action che trasporta gli iconici personaggi Pixar nel mondo reale) o I perché di Forky (dedicata al personaggio di Toy Story 4)

Oltre 500 episodi dei Simpson

Documentari, film e serie di National Geographic: «come Free Solo (premio Oscar per il miglior documentario), serie come One Strange Rock con Will Smith, Dr. Pol o Brain Games; film come Science Fair (premiato al Sundance Film Festival) e lo straordinario affresco naturale di Into the Okavango.

Grandi classici come «Dumbo, Pinocchio, Fantasia, La carica dei 101, Gli Aristogatti, Alice nel paese delle meraviglie, Robin Hood, Peter Pan, Cenerentola, La spada nella roccia o La Sirenetta, accanto a recenti blockbuster come Frozen o Aladdin»

Serie e contenuti originali per ragazzi (come Violetta e Hannah Montana)

Contenuti di vario tipo «per i più piccoli»

25 nuovi film, disponibili direttamente in streaming, tra cui «High School Musical: The Musical: La Serie, la serie di National Geographic Il Mondo Secondo Jeff Goldblum e il remake di Lilli e il vagabondo»

Verso l'infinito e oltre! Inizia lo streaming tra 1 giorno! #DisneyPlus pic.twitter.com/QXSH0et3sI — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) March 23, 2020

Qualche informazione in più

Disney+ si potrà scaricare sulla maggior parte dei principali dispositivi mobili (di certo tutti i più recenti) oltre che su console per videogiochi e smart TV. Disney spiega inoltre che «sarà possibile accedere a 4 stream simultanei in alta qualità e senza interruzioni pubblicitarie per download multipli. Gli utenti potranno fruire inoltre di suggerimenti personalizzati e avranno la possibilità di impostare fino a sette diversi profili». Per chi fosse interessato, Disney spiega anche che sulla sua piattaforma si potranno «impostare profili per bambini con interfaccia a navigazione facilitata e accesso a contenuti adatti alla loro età».

L’abbonamento in promozione a 59,99 euro al mese non prevede prova gratuita. La sezione del sito di Disney+ con risposte e domande sul servizio spiega però che «il prezzo ordinario dal momento del lancio è confermato a 6,99 € al mese, oppure 69,99 € per un abbonamento annuale» e aggiunge: «Disney+ attualmente offre una prova gratuita di 7 giorni degli abbonamenti base mensili e annuali. Non vi è alcuna prova gratuita inclusa nei prezzi in promozione speciale offerti prima del lancio del 24 marzo».

Prossimamente

Oltre che su tutto il suo importante archivio di contenuti, Disney punta a acquisire e mantenere abbonati a Disney+ offrendo loro in esclusiva nuovi film e nuove serie legate a quelli che, al momento, sono i suoi “mondi” con più prospettive di espansione, cioè qualsiasi storia in qualche modo legata a Star Wars o alla Marvel:

Nei prossimi mesi Disney+ vedrà anche il debutto di nuove serie targate Marvel, la prima sarà The Falcon and the Winter Soldier, con Anthony Mackie e Sebastian Stan. Successivamente Elizabeth Olsen e Paul Bettany torneranno nei panni di Scarlet Witch e Vision in WandaVision e Tom Hiddleston riprenderà il ruolo del cattivo più amato di sempre in Loki. In arrivo anche Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

I tempi di molte di queste uscite, la cui produzione è stata rimandata o sospesa a causa del coronavirus, potrebbero però cambiare.

Un po’ di contesto, a questo punto

Disney annunciò l’intenzione di lanciare un suo servizio di streaming già nel 2018, per provare a sfruttare il suo catalogo e le tante storie di cui possiede i diritti tramite abbonamenti diretti. Per Disney, il servizio Disney+ rappresenta un importante salto da quello che è noto come il mercato B2B (business-to-business, quello che avviene quando Disney vende o “noleggia” i suoi contenuti ai cinema, alle tv o a un servizio come Netflix) a quello che è invece noto come B2C (business-to-consumer, quello in cui un’azienda come Disney vende i suoi prodotti direttamente ai consumatori, cioé gli abbonati a Disney+). In prospettiva, Disney+ potrebbe permettere a Disney di controllare più direttamente i suoi contenuti e i ricavi generati dagli abbonamenti; ma si tratta anche di una mossa rischiosa, perché per mettere alcuni suoi contenuti su Disney+ (rendendoli esclusivi), Disney deve rinunciare a venderli ad altri, guadagnandoci quindi dei soldi.

Il lato positivo, per Disney, è che non esiste al mondo una società con una proprietà intellettuale di storie di successo anche solo vagamente paragonabile a quella di Disney. Il lato negativo è che il settore dello streaming è ormai affollato da diverse grandi aziende (Netflix, ma anche Apple, Amazon e altre), che difficilmente ci sarà spazio per tutti e che non è detto che Disney possa essere capace, senza grande esperienza di buttarsi in un settore in cui invece c’è chi, come Netflix, ha dimostrato di sapersela cavare piuttosto bene.

– Leggi anche: Per quanto streaming c’è posto

In più, il lancio di Disney+ in Italia e in altri paesi avviene durante l’epidemia da coronavirus che sta costringendo molte persone a casa. In molti casi, tante persone hanno ora più tempo libero di quanto non ne avessero pochi mesi fa, essendo quindi possibilmente più interessate a un servizio come quello di Disney+. Ma bisognerà anche capire, nel medio-lungo termine, se le conseguenze di questa epidemia permetteranno a Disney (e a tutti i suoi concorrenti) di produrre nuove serie a un ritmo soddisfacente e se, in caso di un’eventuale crisi economica, un numero di abbonati non sceglierà di rinunciare al servizio, per risparmiare soldi.

– Leggi anche: Come sta cambiando l’industria dello spettacolo a causa del coronavirus