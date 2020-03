Il Canada non manderà i suoi atleti alle Olimpiadi

Il Canada, in cui già più di mille persone sono risultate positive ai test per il coronavirus (SARS-CoV-2), è il primo paese ad aver annunciato che i suoi atleti non parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo, se dovessero svolgersi questa estate. L’annuncio del Canada è arrivato poche ore dopo che il primo ministro giapponese Shinzo Abe aveva parlato apertamente, per la prima volta, della possibilità che le Olimpiadi siano posticipate.

All’annuncio del Canada potrebbero fare seguito quelli di altri paesi, rendendo di fatto necessario posticipare le Olimpiadi: l’Australia, per esempio, ha già comunicato ai suoi atleti di prepararsi all’eventualità che le Olimpiadi vengano posticipate.

L’annuncio canadese è stato fatto sia dal comitato olimpico che da quello paralimpico, che insieme hanno parlato di una “decisione difficile” presa però dopo aver consultato il governo, gli atleti e i gruppi sportivi. Nel comunicato, i due comitati hanno chiesto al Comitato Olimpico Internazionale e al Comitato Paralimpico Internazionale di posticipare le Olimpiadi di un anno e hanno aggiunto: «Nonostante comprendiamo le difficoltà dovute a uno spostamento, non c’è niente di più importante della salute e della sicurezza degli atleti e della comunità mondiale».

Nel suo più recente comunicato prima dell’annuncio canadese, il CIO aveva fatto sapere che si era dato un termine massimo di 4 settimane entro il quale decidere cosa fare con le Olimpiadi previste per quest’anno. Il comunicato parlava dello spostamento delle Olimpiadi come di uno dei possibili scenari.

– Leggi anche: Rimangono solo le Olimpiadi, per ora

Finora, le Olimpiadi moderne non sono mai state posticipate o cancellate in tempo di pace. Furono cancellate invece le Olimpiadi che avrebbero dovuto tenersi durante la Seconda guerra mondiale: nel 1940 a Tokyo e nel 1944 a Londra.