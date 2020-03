Il Festival del cinema di Cannes è stato rimandato a causa del coronavirus

Il Festival di Cannes, una delle più importanti rassegne cinematografiche al mondo, ha annunciato che l’edizione di quest’anno verrà posticipata a causa della pandemia da coronavirus (SARS-CoV-2). Gli organizzatori hanno detto che il Festival non si terrà più dal 12 al 23 maggio, come previsto, e che «sono state prese in considerazione molte possibilità per cercare di tenere questa edizione del festival, tra cui quella di spostarla tra fine giugno e inizio luglio», aggiungendo che al momento non è stato possibile decidere una nuova data.

