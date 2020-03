L’edizione di quest’anno dell’Eurovision Song Contest è stata cancellata per via del coronavirus

L’edizione di quest’anno dell’Eurovision Song Contest – il più grande concorso musicale del mondo, noto anche come “Eurovision” o “Eurofestival” – è stata cancellata a causa della pandemia da coronavirus. Il festival si sarebbe dovuto svolgere dal 12 al 16 maggio a Rotterdam, nei Paesi Bassi, dato che l’edizione dello scorso anno era stata vinta dal cantante olandese Duncan Laurence, con la canzone Arcade. Per l’Italia quest’anno avrebbe dovuto partecipare Diodato, vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020