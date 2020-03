7 aerei della compagnia Jet2 partiti dal Regno Unito per la Spagna sono tornati indietro dopo la chiusura dei collegamenti con la Spagna

Stamattina almeno 7 aerei della compagnia britannica Jet2 partiti dal Regno Unito per la Spagna stanno tornando indietro dopo la chiusura dei collegamenti con la Spagna. La notizia è stata data da Flightradar24, un servizio di monitoraggio del traffico aereo in tutto il mondo. È molto raro che le compagnie aeree decidano di cambiare destinazione mentre sono in volo: alcuni degli aerei di Jet2, come mostrato da Flightradar24, erano praticamente arrivati al confine fra Francia e Spagna quando hanno fatto inversione e sono tornati indietro.

Pochi minuti dopo i tweet pubblicati da Flightradar24, Jet2 ha confermato di avere cancellato tutti i voli per la Spagna «con effetto immediato». Non è chiaro quante persone ci fossero a bordo dei voli in questione.