Il governo ha trovato un accordo con sindacati e aziende sulle regole da rispettare sul lavoro per il coronavirus

Il governo ha annunciato di aver trovato un accordo con sindacati e aziende sulle nuove regole da rispettare sul posto di lavoro a causa della diffusione coronavirus (SARS-CoV-2). Le trattative erano iniziate venerdì sera e si sono concluse soltanto sabato mattina.

Fra i punti principali dell’accordo, ripreso da diversi giornali, c’è la chiusura dei reparti i cui lavoratori possono lavorare a distanza, l’obbligo di sanificare gli ambienti di lavoro da parte delle aziende, e la possibilità di provare la temperatura ai dipendenti che iniziano il turno di lavoro. Diversi giornali scrivono anche che il governo ha assicurato fondi di assistenza per i dipendenti delle aziende costrette a sospendere o ridurre la produzione.

Dopo diciotto ore di un lungo e approfondito confronto, è stato finalmente siglato tra sindacati e associazioni di categoria il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Per il bene del Paese, per la tutela della salute di lavoratrici e lavoratori. L’Italia non si ferma.

— Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) March 14, 2020