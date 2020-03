Il Papa ha esortato i preti a portare l’ostia a chi è bloccato in casa, anche ai malati

Papa Francesco ha tenuto questa mattina dalla cappella di Casa Santa Marta, in Vaticano, la sua seconda messa trasmessa in diretta streaming. Come ieri ha “dedicato” la celebrazione a chi soffre a causa del coronavirus, ha ricordato chi cura gli ammalati e ha anche aggiunto un’esortazione ai preti perché escano a portare l’ostia a chi è bloccato in casa.

All’inizio della messa, il Papa ha detto: