Joe Biden e Bernie Sanders hanno cancellato due comizi in Ohio per via del coronavirus

Joe Biden e Bernie Sanders, i due principali candidati alle primarie Democratiche per le presidenziali degli Stati Uniti, hanno cancellato due comizi a Cleveland, in Ohio, come misura precauzionale per via del coronavirus (SARS-CoV-2). L’Ohio ha annunciato ieri i primi tre casi di contagio nello stato, e oggi il governatore Mike DeWine ha raccomandato che siano cancellati i concerti, tenute le porte chiuse negli eventi sportivi e invitato le università a sospendere le lezioni.

In Ohio si voterà alle primarie il 17 marzo, mentre stanotte si vota in Michigan, Mississippi, Missouri, North Dakota, Idaho e Washington.