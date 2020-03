Alle elezioni suppletive in Umbria, Valeria Alessandrini della Lega è stata eletta al Senato

Alle elezioni suppletive che si sono tenute domenica in Umbria, Valeria Alessandrini, candidata della Lega sostenuta dal centrodestra, è stata eletta al Senato con il 53,7 per cento dei voti. La candidata del centrosinistra, Maria Elisabetta Mascio, ha ottenuto il 38 per cento dei voti, mentre Roberto Alcidi del Movimento 5 Stelle si è fermato al 7,5 per cento. Le suppletive sono state organizzate per assegnare il seggio che era di Donatella Tesei, ex senatrice della Lega eletta presidente della regione lo scorso ottobre. L’affluenza è stata del 14,51 per cento.