Il principe Harry d’Inghilterra e sua moglie Meghan Markle, duchi del Sussex, lunedì pomeriggio hanno partecipato al loro ultimo impegno ufficiale prima di rinunciare ai titoli reali, come previsto dall’accordo raggiunto con la regina Elisabetta II lo scorso gennaio.

Harry e Meghan hanno partecipato insieme agli altri membri della famiglia reale a una cerimonia interconfessionale tenuta nell’abbazia di Westminster per celebrare il Commonwealth Day, che si tiene ogni anno il secondo lunedì di marzo e a cui prendono parte tutti gli stati del Commonwealth.

The Duke and Duchess of Sussex have arrived at Westminster Abbey for the Commonwealth Service, which will be the couple's final engagement as senior royals.

