La raccolta fondi di Chiara Ferragni e Fedez per aiutare l’ospedale San Raffaele ha superato un milione di euro

Stamattina Chiara Ferragni e Fedez hanno avviato una raccolta fondi per aiutare l’ospedale San Raffaele di Milano a gestire i casi di infezione da coronavirus, in particolare nel rendere disponibili sempre più posti letto in terapia intensiva per i casi più gravi. I due hanno promesso di fare una donazione privata da 100.000 euro ma al contempo hanno avviato una raccolta fondi pubblica sul sito GoFundMe che al momento – a circa quattro ore dal suo inizio – ha raccolto più di un milione di euro da circa 59mila finanziatori.

