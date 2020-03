La Sala Stampa del Vaticano ha informato che la preghiera dell’Angelus di Papa Francesco in programma domenica mattina verrà celebrata nella Biblioteca del Palazzo Apostolico e non più in piazza San Pietro, dalla finestra degli appartamenti papali.

La preghiera verrà trasmessa in diretta streaming da Vatican News e sugli schermi in piazza San Pietro «per evitare rischi di diffusione della COVID-19 dovuti ad assembramenti nel corso dei controlli di sicurezza per l’accesso alla piazza».